Портреты героев 2 3.04.2017, 8:18

ФОТО: NN.BY

Самые красивые лица Беларуси – у героев протестов 25 и 26 марта.

Просматривая фотографии с акций, прошедших в Беларуси в последние недели, невольно обращаешь внимание, сколько красивых лиц среди тех, кто выходил на улицы страны, пишет «Салiдарнасць».

Актриса Свободного театра Яна Русакевич во время акции на Дне Воли получила дубинкой по голове. У девушки сотрясение мозга и, возможно, перелом кости черепа.

Елена Луцкович улыбалась, когда ее 25 марта несли на руках силовики.

«В автозаке у меня потребовали снять флаг, мол, если не снимете, мы все равно заберем и порвем, - рассказала журналистам Елена. - Я отказалась, и никто не побил, никто не порвал»

Журналист телеканала «Белсат» Александр Борозенко отбывает 15 суток ареста и голодает в знак протеста с незаконным преследованием. Судья Татьяна Мотыль признала журналиста виновным в том, что он ругался и размахивал руками, несмотря на то, что журналист представил видеодоказательство своей невиновности.

Нина Багинская возле здания КГБ в Минске 31 марта на акции солидарности с подозреваемыми по делу «боевиков».

Журналист из Слуцка Сяржук Кийко был задержан в Минске 25 марта. Обстоятельства, при которых его задержали, описала сестра журналиста Яна: «Они шли втроём и разговаривали на белорусском языке. Подошли ОМОНовцы и спросили их документы. Потом молча скрутили и погрузили в свою машину. В этот день состоялся суд». Сяржук получил 12 суток по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

В День Воли Любовь Дединкина с подругой сделала селфи на фоне щитов ОМОНа.

В интервью «Еврорадио» Любовь рассказала, что 25 марта для нее настоящий национальный праздник, который не должен быть забыт и который нужно праздновать всем народом на улицах Беларуси.

Марина Носенко получило 12 суток за участие в «марше нетунеядцев». В интервью «Радыё Свабода» девушка рассказала, что на Окрестина ее раздевали догола.

Гомельскую журналистку Ларису Щирякову задерживали по дороге на акцию в Мозырь и предъявляли ей «ориентировку» на подозрение в краже.

19-летняя студентка Елена, задержанная 25 марта в Минске: «Шла я спокойно, зная, что ничего плохого не совершила ни против людей, ни против страны».