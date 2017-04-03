Эксперт: Диктатор останется без денег и с Запада, и с Востока 5 3.04.2017, 8:26

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Встреча с Путиным 3 апреля не решит проблем белорусского диктатора.

Об этом в интервью thinktanks.by заявил cоздатель и координатор проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

«Если посмотреть на историю белорусско-российских отношений, то можно заметить, что после большинства встреч Лукашенко и Путина декларируется о решении существующих проблем, но через месяц-два эти проблемы снова встают в полный рост и оказывается, что «радость» была преждевременной, - отметил Андрей Поротников. - Я бы не стал ожидать какого-то большого, значимого результата (от встречи 3 апреля в Петербурге – ред.)».

По мнению Поротникова, Лукашенко едет решать в Москву две главные задачи: «Есть проблема доступа белорусских товаров на российский рынок, который стремительно закрывается для белорусской продукции. Второе, это деньги: очередные транши, долг за газ, поставки нефти». «Но есть сомнения в успешном решении этих проблем, ведь у Путина в 2018 году выборы, на которые тоже нужны ресурсы, при этом в России — кризис, в этих условиях спонсировать Беларусь сложно и с финансовой точки зрения, и с точки зрения восприятия электоратом Путина. Электорату сложно объяснить, зачем при наличии большого списка российских проблем еще отягощаться Беларусью, которая не признала Крым, Абхазию с Южной Осетией, заигрывала в последнее время с Западом».

При этом, как считает Андрей Поротников, говорить о возвращении Минска в русло российской внешней политики после событий 25 марта в Минске не верно: «Разворота на Запад, собственно, и не было, поэтому какой тут обратный разворот на Восток? Лукашенко традиционно пытается лавировать: поигравшись с Западом, он понял, что все не так просто и не так радужно, как казалось, денег Запад за обещания не дает, дает на определенных условиях, которые Лукашенко не устраивают, он снова пытается поискать счастья в России, но и тут ситуация поменялась кардинальным образом. Кроме того, тут очень важны личные взаимоотношения Лукашенко и Путина. Известно, что у белорусского правителя не сложилось с Дмитрием Медведевым, но многие вопросы решались благодаря прямому контакту с Путиным, который, как правило, становился на сторону белорусских властей, но сейчас большой вопрос, станет ли Путин снова на сторону Минска. Особенно после «Большого разговора» 3 февраля, когда Лукашенко наговорил очень много странных вещей в адрес союзника».

Российская политика в отношении Беларуси, как считает Андрей Поротников, изменилась в своей сути: «Кремль уже не готов покупать видимость лояльности, он хочет реальной лояльности и реальных дивидендов с этой лояльности. Условия Москвы при этом достаточно жесткие, в том числе и по вопросам получения российской финансово-экономической помощи. Требования Евразийского фонда стабилизации и развития, например, совпадают с требованиями Международного валютного фонда. Да, Лукашенко надеется на некий торг, на то, что удастся реанимировать своеобразный «священный союз постсоветских автократий», тем более, что последние высказывания Путина относительно протестов в России напоминают заявления Лукашенко по поводу протестов белорусских, но возможности России сейчас совсем другие — не до Беларуси. Хотя в то же время, как мне кажется, в Москве очень четко понимают, что Лукашенко — антизападный политик по своим ментальным установкам, что он не может быть интегрирован в Запад, соответственно, вся эта чехарда с разворотами-поворотами мало к чему приведет». Но «сам факт того, что он, официальный союзник Кремля, пытается заигрывать с Западом в ситуации «Россия окружена врагами», вызывает в Москве раздражение и неприязнь», - отметил Андрей Поротников.

По мнению эксперта, сейчас возникла ситуация, когда Лукашенко может «остаться и без западных денег, и Россия ничего ему не даст». «Возврат к репрессивным практикам, возбуждение уголовных дел по подготовке к массовым беспорядкам уже уменьшают шансы на западные кредиты. Если же дела будут доведены до судов и обвинительных приговоров, то это будет означать заморозку белорусско-американских отношений, что сводит шансы на получение кредита от МВФ к нулю. Москва тоже настроена очень жестко: максимум, на что может рассчитывать Лукашенко, это очередные транши от Евразийского фонда стабилизации и развития, которые придется отдать за газовый долг», - сказал Андрей Поротников.