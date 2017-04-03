Гончаренко переиграл Скрипченко в белорусском тренерском дерби 3.04.2017, 8:38

В 21-м туре премьер-лиги чемпионата РФ по футболу 2 апреля встречались команды, которыми руководят белорусские тренеры.

Московский ЦСКА под управлением Виктора Гончаренко на домашней арене взял верх над самарскими «Крыльями Советов» под началом Вадима Скрипченко, пишет tut.by.

ЦСКА — Крылья Советов — 2:1

Голы: 1:0 — Головин (16, пас Натхо), 2:0 — Натхо (48, пас — Марио Фернандес), 2:1 — Паскуато (72).

Удары: 13−10.

Удары в створ ворот: 6−4.

Удары в каркас ворот: 1−0.

Угловые: 11−4.

Владение мячом: 54%-46%.

Предупреждение: Марио Фернандес (19, ЦСКА).

ЦСКА непросто далась победа над аутсайдером. И если в первом тайме перевес москвичей был очевидным, то во втором самарцы ни в чем не уступали фавориту и могли рассчитывать как минимум на ничью.

Одним из самых заметных в составе «Крыльев» был белорусский форвад Сергей Корниленко. И хотя сам поразить ворота армейцев он так и не смог, стал участником голевой атаки своей команды. Именно после отраженного удара Корниленко мяч в ворота Игоря Акинфеева с добивания отправил итальянский легионер самарцев Кристиан Паскуато.

Белорусский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб был заменен на 65-й минуте на Паскуато, который вскоре стал автором гола в ворота ЦСКА.

Между тем вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ. До 25-й минуты Акинфеев не пропускал в чемпионате России больше 717 минут — такого же показателя он добился в 2008 году. Однако, пропустив на 72-й минуте встречи, Игорь прервал серию спустя 764 минуты.

Таким образом, Акинфеев не смог подняться на четвертую строку в списке обладателей самых продолжительных сухих серий в чемпионате России. Для этого ему не хватило трех минут. Сейчас четвертое место занимает Владимир Пчельников (767 минут), третье — Сослан Джанаев (775), второе — Максим Левицкий (809), а первое — Руслан Нигматуллин (939). Тем не менее, Акинфеев опередил Александра Филимонова (720) и расположился на пятой строке списка самых продолжительных сухих серий чемпионата страны.

ЦСКА вернулся на второе место в турнирной таблице (42 очка в 21 матче), опережая по дополнительным показателям питерский «Зенит». Отставание от лидирующего московского «Спартака» сократилось до 3 очков, но у «Спартака» есть игра в запасе — 3 апреля он принимает в москве «Оренбург».

Под руководством Виктора Гончаренко ЦСКА еще не проигрывал в чемпионате России — 4 победы и 1 ничья (общая разница мячей 11−1).

«Крылья Советов» с 16 очками в 21 матче располагаются на предпоследней строке, на 4 балла опережая замыкающую таблицу «Томь».

После зимней паузы «Крылья Советов» под началом Скрипченко проиграли 3 раза и дважды сыграли вничью (общая разница мячей 2−7).