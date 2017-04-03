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Спецпредставитель Путина перекрестился после вопроса о митингах

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  • 3.04.2017, 8:44
Сергей Иванов
Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Инцидент произошел на встрече с журналистами в Петербурге.

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов перекрестился, после того, как журналисты задали ему вопрос об акциях протеста, прошедших в России, передает РБК.

Разговор произошел на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге.

У бывшего главы администрации президента журналисты спросили, как бы он себя повел, если бы по-прежнему занимался внутренней политикой, и люди бы вышли на антикоррупционные митинги против премьер-министра.

«Я бы сначала разобрался, в чем суть претензий, — перекрестившись, заявил спецпредставитель президента. — Если они носят юридический характер, — это одно. А если, откровенно говоря, голословны, — это совершенно другое». Все зависит от контекста, подчеркнул Иванов.

При этом Иванов не ответил на другой вопрос: не считает ли он, что выход большого количества молодежи на антикоррупционные митинги связан с ошибками властей. Он потребовал от журналистов сказать, сколько процентов молодежи от общего количества молодых людей в стране вышло на митинги. Один из представителей СМИ сказал, что доля участвовавшей молодежи была большая.

«Я с вами не согласен», — заявил на это Иванов.

В воскресенье, 26 марта, по всей России прошли организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального митинги против коррупции. Выступающие требовали от власти дать ответ на обвинения в коррупции, выдвинутые в отношении премьера Дмитрия Медведева в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».

Несмотря на то, что в Москве власти объявили акцию несогласованной, на улицы города по официальным данным вышли около 8 тыс. человек, организаторы заявили о 15−25 тыс. демонстрантов. По данным сайта «ОВД-Инфо», в тот день полицейские задержали более 1000 человек.


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