Лукашенко, ты уволен народом Сергей Скребец, «Беларуская праўда»

3.04.2017, 8:56

Фото: svaboda.org

Перед уходом объясни белорусам, где взял миллионы на майбахи и дворцы.

Только-только узнал, что мне запретили управлять автомобилем. Произошло это событие еще 4 февраля 2016 года без моего ведома и участия. Просто кому-то (в этот раз судья Зайцева Наталья Анатольевна) захотелось лишить меня и мою семью последней возможности заработать кусок хлеба. Лишили сразу на 5 лет – до 2021 года.

Мне и моему брату запрещен выезд за границу, запрещено пользоваться интернетом и сотовым телефоном, конфисковано имущество у меня, родителей, брата. Я отсидел в тюрьме, хотя обвинения в Верховном суде развалились… И все потому, что я в 2001 году, будучи депутатом, баллотировался в президенты. Но ведь прошло 16 лет, а меня и моих родственников продолжает травить вся эта свора цепных псов. Все эти мясниковичи, сукалы и прочие шуневичи… Может, ты уже их успокоишь? Сколько можно издеваться над моей семьей? Сколько можно мстить? Достал уже до печенок!

Постоянные конфискации имущества у родителей, брата, и других родственников и знакомых подорвали здоровье моего отца, который является инвалидом 1 группы, брат без глаза – инвалид 3-й группы, на работу устроиться невозможно из-за клейма – враг народа.

Мы, в родной стране, живем как под оккупацией, мы обречены на нищенское и бесправное существование; более половины белорусов, как и мы, живут за чертой бедности.

А нанятые нами чиновники разъезжают на шикарных авто, имеют самолеты, понастроили дворцы, – и никто из налоговой не спрашивает у них источник происхождения денежных средств.

Хотя сами они своими декретами залезли в карман к каждому белорусу.

Если ты такой честный и требуешь этого от других граждан, покажи пример. Распечатай свою декларацию о доходах и укажи, откуда ты взял деньги на Майбах за миллион долларов, на часы за сто тысяч долларов. Из какой зарплаты эти все харлеи и прочие дэвидсоны? На какие шиши содержатся десятки резиденций и сотни поющих любовниц?

Пока ты не трогал простой народ, не лез в каждый карман, ему тоже было не до тебя и твоих прихлебателей. Жили себе, друг друга не знали и знать не хотели.

Эх, хоть бы одним глазком увидеть, как ты со своими «соратниками» живете по законам, которые вы навязали белорусскому народу. Чтобы все, как вы хотите: по-честному, от жизни, жесточайше, вам пришлось хлебнуть…

Ваша любимая поговорка «Лучше стучать, чем перестукиваться» уже не работает, поскольку первое не спасает их от второго.

Твой трон держится только на дубинах ОМОНа, и в День Воли ты показал это всему миру.

Бесконечные потоки лжи на БТ и твои постоянные выкрутасы привели к тому, что ты утратил доверие народа. Ты уволен народом с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Это наша страна!

Сергей Скребец, «Беларуская праўда»