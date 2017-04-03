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В Беларуси обновлены температурные рекорды дня

  • 3.04.2017, 9:10
  • 3,162

Самым теплым местом оказались Василевичи (Гомельская область) — плюс 23,9 градуса.

Температурные рекорды дня побиты 2 апреля во всех областных центрах и столице, пишет tut.by.

В Минске воздух прогрелся до 22,2 градуса (было 19,3 в 1990 году), в Бресте — до 23,7 (22,7 в 1990 году), Витебске — до 20,6 (15,8 в 1999 году), Гомеле — до 22,1 (20,6 в 1990 году), Гродно — до 22,6 (21,1 в 1990 году), Могилеве — до 21,8 (19,2 в 1990 году). При этом накануне в Витебске было всего плюс 3,5 градуса, в Могилеве — 4,8, Гомеле — 6,8.

Самым теплым местом оказались Василевичи (Гомельская область) — плюс 23,9 градуса (прежний максимум — 21,6 в 1990 году). Рекорд дня в масштабах всей страны устоял (24,4 градуса 2 апреля 1990 года в Мозыре, Гомельская область).

1 апреля благодаря исключительно теплому воздуху, распространившемуся на западную половину территории, дневной максимум был обновлен — 22 градуса в Барановичах, Дрогичине (Брестская область) и Волковыске (Гродненская) (прежний — 21,3 градуса в 1994 году в Бресте).


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