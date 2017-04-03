Дональд Трамп похвалил сплоченность ЕС после решения о «брексит» 3.04.2017, 9:46

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Президент США уверен, что Евросоюз успешно преодолеет этот поворот в своей истории.

Президент США Дональд Трамп одобряет то, как ЕС отреагировал на Brexit. После того, как британцы на референдуме проголосовали за выход из ЕС, Трамп полагал, что их примеру последуют другие европейские страны, но теперь он "действительно уверен, что Европейский Союз преодолеет этот поворот", заявил американский президент в интервью изданию Financial Times, опубликованному в воскресенье, 2 апреля (перевод – DW).

По словам Трампа, Брюссель проделал "очень хорошую работу", чтобы "опять сплотить" страны-члены ЕС. Теперь в ЕС царит "дух сплоченности", и Трамп рассчитывает на то, что переговоры по Brexit закончатся успешно для всех сторон.

Великобритания подала официальную заявку на выход из ЕС 29 марта. В тот же день пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявил, что Белый дом хочет, "чтобы Великобритания осталась сильным лидером в Европе, а Европа осталась лидером в мире".

Согласно 50-й статье Лиссабонского договора, членство в Евросоюзе прекращается в день вступления в силу договора о выходе данной страны из состава ЕС либо автоматически через два года после подачи заявки, если обе стороны не договорятся о продлении переговоров. Так что процедура Brexit, скорее всего, закончится к концу марта 2019 года.