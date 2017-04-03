В Венгрии прошла демонстрация в поддержку университета Сороса 3.04.2017, 10:35

5,195

Фото: dpa

В акции против закрытия Центрально-Европейского университета в Будапеште, приняли участие до десяти тысяч человек.

В столице Венгрии Будапеште прошла демонстрация протеста против законопроекта, который может привести к закрытию Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного в 1991 году при поддержке Джорджа Сороса. По утверждениям организаторов, в манифестации участвовали до 10 тысяч человек, сообщает «Немецкая волна».

По мнению организаторов акции, готовящийся законопроект представляет собой попытку ограничить право граждан на получение образования. Большинство протестующих на улицах Будапешта составляли студенты и преподаватели, выступающие в поддержку ЦЕУ. В настоящее время в университете обучается около 1800 студентов из 108 стран.

По словам одного из участников демонстрации, профессора расположенного в Будапеште Университета Корвина, "мы настоятельно требуем академической свободы и университетской автономии". Новый закон ударит по всем венгерским университетам, считает преподаватель.

На ближайшие дни в парламенте Венгрии намечено голосование по законопроекту, согласно которому иностранные высшие учебные заведения должны иметь отделение в своей стране, помимо отделения в Венгрии. ЦЕУ имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, но у него единственное отделение в Будапеште. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергал жесткой критике как основателя ЦЕУ, американского финансиста и миллиардера Сороса, так и сам университет.