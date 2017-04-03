Роджер Федерер выиграл турнир в Майами 2 3.04.2017, 10:48

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Роджер Федерер

Фото: Thomas Peter / Reuters

В финале швейцарец обыграл своего извечного соперника Рафаэля Надаля.

Швейцарец Роджер Федерер завоевал титул турнира серии «Мастерс-1000» в Майами, обыграв в финале испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:4, пишет championat.com. Матч продолжался 1 час 35 минут. Федерер 5 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Надаля 4 эйса и 1 двойная ошибка.

Федерер завоевал 91-й титул в карьере, третий — в сезоне. Швейцарец в третий раз выиграл «Мастерс» в Майами, а также в третий раз победил испанца в 2017 году. Счёт в личном противостоянии стал 23-14 в пользу Надаля.