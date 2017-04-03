Дремучее невежество 4 Сергей Алексашенко, «Эхо Москвы»

3.04.2017, 10:59

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Мой вопрос государству: скажите, вы, правда, считаете, что судье, которая считает, что Солнце вращается вокруг Земли, можно доверять судьбы людей?

Людям свойственно заблуждаться. И это, зачастую, не зависит ни от уровня образования, ни от занимаемой должности. И реакция на заблуждения тоже бывает не всегда той, какую следовало бы ожидать. Так, согласно опросам ВЦИОМ, примерно треть россиян верят, что Солнце вращается вокруг Земли— есть результаты опросов 2007 г. (29%) и 2011 г. (33%), более свежих данных мне найти не удалось, но не думаю, что ситуация сильно изменилась. Однако вместо того, чтобы поощрять публикацию в России научно-популярной литературы, власть объявляет фонд «Династия» (который этим занимался) иностранным агентом, лишает самостоятельности Академию наук, превращая ее в организацию, подотчетную правительству, в котором докторов наук, конечно, много, но …. Или, вот, бывший председатель Госдумы Борис Грызлов настолько поверил в чудодейственные возможности «фильтров Петрика», что чуть было не добился выделения огромных бюджетных средств на эти цели. Но Кремль не дает в обиду верного «бойца» и ставит его на позицию главного переговорщика в рамках Минского процесса, где, вообще-то говоря, требуется более трезвое устройство мозгов.

К людским заблуждениям можно и нужно относиться по-разному – к каким-то с усмешкой, к каким-то с настороженностью. Но есть такие заблуждения, от которых зависят жизни и судьбы людей, и тогда носители этих заблуждений представляют опасность для общества, и тогда государство должно сделать все возможное, чтобы эти заблуждения не были апробированы на практике.

Скажите, Вы готовы доверить свое здоровье врачу, который считает, как в Средневековье, что все болезни лечатся кровопусканием? Или можно оставлять на работе следователя, который, опять-таки, как в Средневековье, считает, что пытка ведьм ради получения признательных показаний не только допустима, но и обязательна?

Недавно мне пришлось прикоснуться к одному судебному процессу, который идёт в Москве и подходит к своему завершению – по крайней мере, прокурор уже озвучил свою позицию и потребовал приговорить обвиняемого к семи годам тюрьмы. Поскольку дело связано с банковскими операциями и взаимоотношениями банка с клиентами меня пригласили подготовить экспертное заключение со стороны защиты, и я получил доступ к материалам дела.

Уже сама суть обвинения вызвала у меня насторожённость – руководителя компании обвиняли в том, что он вместе с руководством банка задним числом (то есть через несколько месяцев) создал депозит в коммерческом банке, размер которого (депозита) составлял почти половину от всех привлечённых банком средств; а потом, потребовав от лица компании возврата депозита, совершил, таким образом, хищение средств банка. Я много повидал «чудес» в российской банковской системе и видел много разнообразных схем хищения средств. Некоторые из них отличались простотой и незатейливостью; другие – хитростью, доводящей до головокружения. Но вот такого – создания задним числом депозита размером в четверть баланса банка – видеть не доводилось. Но, чего в жизни не бывает?! И я углубился в материалы дела…

И тут мое удивление выросло до нечеловеческих размеров: в материалах дела находились все (!!!!) документы, которые показывали появление денег на счетах компании, которые пришли несколькими переводами из другого банка, при этом платежи проходили через платежную систему Банка России, и соответствующие подтверждения о прохождении платежей были следователем получены и приобщены к материалам дела; в материалах дела находятся депозитные договора, которые компания подписывала с банком, и на основании которых средства компании размещались на депозиты в течение нескольких месяцев; есть в деле и отчетность банка, которая сдавалась в Банк России, в которой отчетливо видны переводы денег компании с одного депозитного счета на другой, а также специальная форма отчетности о крупных клиентах банка, которая сдавалась в Банк России, и в которой эта компания указана в качестве крупнейшего вкладчика с указанием точной суммы ее депозитов в банке.

Одним словом, для любого человека, который хотя бы немного понимает, как устроена банковская деятельность, как проходит движение денежных средств между банками и между банками и их клиентами, из материалов дела становится очевидно, что история этого депозита прослеживается с самого первого дня, и никаких сомнений в том, что он (депозит) действительно существовал, быть не может. А раз депозит существовал, то перевод компанией принадлежащих ей денег в любом направлении может быть, чем угодно, но только не хищением средств банка (в чем обвиняет следствие и прокурор живого человека).

Следует добавить, что деятельность самого банка неоднократно проверялась и надзорному-инспекционными подразделениями Банка России, и АСВ, и экспертами, назначенными судом – все они не могли пройти мимо этого депозита (такой громадный он был по масштабам банка), но ни одна из этих проверок не высказала ни малейшего сомнения в его существовании.

Всякому, кто знает, что такое банк и система бухгалтерского учета, хорошо понятно, что нельзя просто так создать депозит компании в банке, и, таким образом, увеличить обязательства банка, не увеличив его активов или не уменьшив обязательств банка перед третьими лицами. То есть когда кто-то размещает депозит в банке, то эти средства банк может держать на своём счете, или в кассе в виде наличных денег, или выдать кредит, или купить какие-нибудь ценные бумаги и т.д. Одним словом, разместить тем или иным способом полученные средства. Или погасить свои обязательства (вернуть привлечённый депозит или полученный кредит) перед другими клиентами. Следовательно, если поверить гипотезе следствия, то банк, создав задним числом огромный депозит, и каким-то образом изменивший всю свою отчётность, должен был провести не менее масштабную операцию по внесению изменений в активную часть своего баланса. Следов которой (такой операции) в материалах дела и в результатах работы проверявших не обнаружилось.

В ходе процесса и защита, и обвиняемый пытались рассказать всю эту историю судье, которая, очевидно, руководствуясь своими заблуждениями, уверенно заявляла, что все свои аргументы защиты высосала из пальца только для того, чтобы избавить обвиняемого от наказания, из того, что в материалах дела находились все перечисленные выше документы, она делал только один вывод – все эти документы были поддельными (!), изготовленными задним числом после того, как обвиняемые создали подложный депозит. Все!!!! Включая банковские платежные документы не только самого банка, но и того банка, откуда деньги пришли, включая информацию о прохождении платежей через серверы Центрального банка, включая десяток форм отчетности, сдававшихся банком в Банк России, на протяжении нескольких месяцев… Я даже задумался, сколько сотен человек из различных подразделений Центрального банка нужно было бы вовлечь в такую операцию по созданию документов, подтверждающих подлинность несуществовавшего по мнению следователя, прокурора и судьи депозита? Я во многое готов поверить, но, простите, в такую масштабную фальсификацию документов внутри Банка России и его платежной системы, извините, как говорил Константин Сергеевич Станиславский: «Не верю!»

Через несколько дней судья огласит свой приговор. Шансов на то, что она преодолеет свои заблуждения, и поверит, нет не в научные, но в факты и документы, у меня, у подсудимого, у адвокатов крайне мало – слишком много и открыто она демонстрировала свою позицию в ходе многомесячного процесса. И мой вопрос, адресованный государству, звучит так: скажите, вы, правда, считаете, что судье, которая считает, что Солнце вращается вокруг Земли, можно доверять судьбы людей?

PS. Я осознанно не называю ни фамилию судьи, ни имя обвиняемого, ни название банка, чтобы меня не обвинили в давлении на правосудие. Но я это обязательно сделаю сразу после оглашения приговора.

Сергей Алексашенко, «Эхо Москвы»