Иностранные активы Беларуси сократились 2 3.04.2017, 11:18

3,651

У Беларуси есть не только внешние долги, но и активы за рубежом, правда их сумма намного меньше.

По данным платежного баланса Беларуси, подготовленным Национальным банком, иностранные активы страны снизились за прошлый год на 13,1 млн. USD (0,1%) и составили 13,5 млрд. USD, сообщает select.by.

Наибольшими активами за рубежом обладает нефинансовый сектор экономики Беларуси, куда входят предприятия и домашние хозяйства. Величина этих активов на 1 января 2017 года составила 6,2 млрд. USD, и снизилась по сравнению с 1 января 2016 года на 868,2 млн. USD (12,2%). Большую часть данных активов заняла внешняя дебиторская задолженность по торговым кредитам и авансам в объеме 4,2 млрд. USD.

На втором месте среди зарубежных активов находятся средства Национального банка Беларуси. Это золотовалютные резервы страны, которыми управляет банк. В 2016 году они выросли на 0,6 млрд. USD (15,3%) и достигли 1 января 2017 года 4,8 млрд. USD.

Другие депозитные организации Беларуси в 2016 году увеличили свои средства за рубежом на 237,3 млн. USD, то есть на 13,4%, — до 2 млрд. USD.

Таким образом, можно сказать, что средства нефинансового сектора белорусской экономики, размещенные за рубежом, перешли к финансовому сектору — коммерческим банкам и Нацбанку. Это, скорее всего, стало следствием жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Нацбанком. У населения и предприятий не хватает белорусских рублей, в связи с чем они продают валюту на внутреннем рынке.

Органы государственного управления Беларуси не имеют средств за рубежом, за исключением Минфина, который владеет средствами в форме специальных прав заимствования МВФ в размере 0,5 млрд. USD.

Средства физических и юридических лиц (без учета правительства и Нацбанка) на счетах за границей и в виде наличной иностранной валюты на 1 января 2017 года составили 3 млрд. USD. Прямые инвестиции резидентов Беларуси за границу достигли 0,8 млрд. USD, их кредиты и займы за рубежом — 398,6 млн. USD, портфельные инвестиции и производных финансовых инструментов — 56,1 млн. USD, прочая дебиторская задолженность — 249,4 млн. USD.