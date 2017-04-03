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Генпрокурор предложил штрафовать СМИ за правду о Дне Воли

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  • 3.04.2017, 11:25
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Александр Конюк

Режим Лукашенко продолжает ущемлять свободу слова в Беларуси.

О том, что некоторые СМИ необъективно подают информацию и достойны штрафов за это, генеральный прокурор Александр Кoнюк заявил журналистам перед началом заседания «палаты представителей», пишет nn.by.

Заявление прозвучало в ходе обсуждения разгона мирной акции 25-го марта.

«Вы видели мирных демонстрантов? А я видел не очень мирных», - сказал Канюк.

На вопрос, в чем состояла немирность, Конюк ответил вопросом: «А в чем состояла мирность?».

Ничего незаконного в затягивании Мингорисполкомом рассмотрения заявки Конюк также не нашел: «Все там было по закону, мы интересовались».


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