Генпрокурор предложил штрафовать СМИ за правду о Дне Воли 48 3.04.2017, 11:25

10,046

Александр Конюк

Режим Лукашенко продолжает ущемлять свободу слова в Беларуси.

О том, что некоторые СМИ необъективно подают информацию и достойны штрафов за это, генеральный прокурор Александр Кoнюк заявил журналистам перед началом заседания «палаты представителей», пишет nn.by.

Заявление прозвучало в ходе обсуждения разгона мирной акции 25-го марта.

«Вы видели мирных демонстрантов? А я видел не очень мирных», - сказал Канюк.

На вопрос, в чем состояла немирность, Конюк ответил вопросом: «А в чем состояла мирность?».

Ничего незаконного в затягивании Мингорисполкомом рассмотрения заявки Конюк также не нашел: «Все там было по закону, мы интересовались».