Генпрокурор предложил штрафовать СМИ за правду о Дне Воли

Генпрокурор предложил штрафовать СМИ за правду о Дне Воли48
- 3.04.2017, 11:25
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Режим Лукашенко продолжает ущемлять свободу слова в Беларуси.
О том, что некоторые СМИ необъективно подают информацию и достойны штрафов за это, генеральный прокурор Александр Кoнюк заявил журналистам перед началом заседания «палаты представителей», пишет nn.by.
Заявление прозвучало в ходе обсуждения разгона мирной акции 25-го марта.
«Вы видели мирных демонстрантов? А я видел не очень мирных», - сказал Канюк.
На вопрос, в чем состояла немирность, Конюк ответил вопросом: «А в чем состояла мирность?».
Ничего незаконного в затягивании Мингорисполкомом рассмотрения заявки Конюк также не нашел: «Все там было по закону, мы интересовались».