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Медведь с ноутбуком в зубах стал звездой Сети

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  • 3.04.2017, 11:29
  • 3,043

Американец снял на видео черного медведя, бережно несущего в зубах предмет, очень напоминающий ноутбук.

Майк Поттер заметил животное с его необычным грузом на обочине дороги и был очень удивлен, совершенно не представляя, где медведь разжился ноутбуком и да и вообще зачем он ему нужен, пишет 120.su.

Пользователи интернета, посмотрев снятые мужчиной кадры, предположили, что, может быть, животное несло не ноутбук, а кусок древесины, по форме напоминающий это устройство.

Однако, Майк настаивает на своей версии. Более того, он утверждает, что позже увеличил изображение на компьютере и сумел заметить размытое пятно, которое, скорей всего, является логотипом компании-производителя.


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