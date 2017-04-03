Герой Марша в Могилеве: Народ созрел к борьбе за лучшую долю 1 3.04.2017, 11:37

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Игорь Чарак

Фото: «Радыё Свабода»

Игорь Чарак больше всего впечатлен тем, как люди бросились отбивать его у милиции на акции 15 марта.

День Конституции в этом году житель Могилева Игорь Чарак запомнит надолго, сообщает «Радыё Свабода».

За протест против декрета о «тунеядецах» он отсидел 15 суток. Его обвинили в «активном участии в несанкционированной акции и сопротивлении милиции». В суде он не скрывал, что он протестовал против декрета, но не признал обвинений в неповиновении милиции. Настаивал, что защищался от неизвестных в штатском.

Для Игоря Чарака заключение на «сутках» стало первым в жизни. На арестантские будни не сетует, хотя и признается, что жалеет потраченном времени.

Игорю 43 года, и он застал советские времена, когда владельцы квартир упорно пытались свести бессмертных клопов и тараканов. Он помнит, как и его родители в только обитаемой «хрущевке» боролись с этой язвой. Камера в изоляторе ему напомнила клопами то советское прошлое.

«Меня мучило радио, которое беспрерывно звучало в камере, - рассказал Игорь. - Я не слушатель могилевского радио, так толком слушать по нему нечего. Новости коротко, можно сказать одной строкой, только музыка ревела на всю камеру, и это очень угнетало. Пытался ее приглушить, ибо трудно было читать, отвлекало внимание. Иногда это удавалось сделать. Но радио снова подкручивали».

Ежедневно надзиратели изолятора проводили «шмон» в камере, требовали от сидельцев раздеться. Эта пренебрежительно процедура надолго останется в памяти бывшего заключенного.

«Требовали раздеться догола. - с отвращением вспоминает Игорь. - После такой процедуры чувствуешь себя униженным. Думаешь, куда попал: неужели я такой преступник, что со мной так обращаются?»

Тем не менее, отмечает Игорь, отношение надзирателей к «политическим» было иным, чем к постоянному контингенту изолятора. Когда привезли в тюрьму, вспомнил он, то в ней было почти все руководство могилевской милиции. Сотрудники изолятора не позволяли себе хамства. Даже пытались с белорусскоязычными говорить по-белорусски.

«Разумеется, знали, кто мы такие и за что нас посадили, - говорит Игорь. - Сотрудники даже завязывали разговор. В этом я им не отказывал. Мне жаловались, что милицию ожидает сокращение, а ей, мол, и так тяжело работается. Сетовали на то, что сейчас почти всех, кого задерживают за административные правонарушения, суды отправляют в изолятор. Говорили: если до Нового года в изоляторе сидела до 60 человек, то после уже тюрьма заполняется на 200».

За сутки пребывания в изоляторе сиделец должен заплатить половину базовой величины. Сумма немалая набегает, если отсидеть пятнадцать суток, замечал Игорь. По его словам, еда в тюрьме неплохая, если учесть передачи с воли:

«Была очень большая поддержка с воли. Мне прислали более 60 писем за пятнадцать суток. Поздравляли с Днем Воли. Во многих письмах желали, чтобы я крепился», - говорит собеседник. - На стене в камере была надпись, которая мне понравилась: «То, что не убивает, делает нас сильнее». Почитав ее, я поймал себя на мысли, что это касается и меня тоже. Конечно же, попадать в тюрьму не хотелось, так как очень многое нужно было сделать на свободе. Ну, а если попал, то надо достойно отбыть».

На акцию протеста Игорь пришел осознанно. Получив «письмо счастья», не мог понять, почему должен платить налог, так задаром не жил и не имел льгот.

«У меня проблемы со спиной, и я плачу за лечение и обследование. А если бесплатно - очереди годовые, - объяснял он. - Мне импонирует, что люди не бросились платить, а выступили с протестом. Тот же, а кто заплатил, то это его дело. Каждый выбирает свое».

Игорь признается, что поверил словам депутата «палаты представителей» Игоря Марзалюка, что задержаний после Марша не будет. И не ожидал заключения. На деле же вышло иначе. Его насильно схватили люди в штатском. Помешать задержанию пытались участники акции протеста, но отбить мужчину им не удалось. Его затащили в машину.

В суде милиционеры настаивали, что показывали свои удостоверения. В протоколе об административном правонарушении, однако, отмечено: удостоверение было предъявлено задержанному в машине.

«Я был очень впечатлен поведением людей, которые защищали меня. Они бросались на машину, преграждали улицу. Полагаю, что народ понемногу созревает к борьбе за лучшую долю. Даже Могилев - и тот проснулся», - отметил Игорь.

Он не скрывает, что зарабатывал на жизнь в России, но хочет найти занятие с достойным заработком на родине.

«Россия - чужая мне страна. Мне не хочется уже никуда ездить. Хочу здесь жить и работать», - говорит он.