Двойной юбилей: группе «Палац» — 25, Олегу Хоменко — 50 3.04.2017, 11:42

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Олег Хоменко в студии «Belsat Music Live»

Поздравить «Палац» и Олега Хоменко можно будет 4 апреля в ресторане «Друзья» в 19.00.

В этом году группе «Палац» исполняется 25 лет. Лидер и один из ее основателей Олег Хоменко считает, что 25 лет для группы не предел.

«Если сравнивать с Rolling Stones, которым в этом году 55, то 25 — очень мало. Сегодня, мне кажется, всякая музыкальный группа должна надеяться на активную творческую работу в течение не менее 30 лет», — считает Хоменко.

Гостям юбилейного концерта группа подготовила сюрпризы. Так, к примеру, на концерт приглашены все, кто так или иначе на протяжении 25 лет имел отношение к творчеству «Палаца», пишет nn.by.

По словам музыкантов, к юбилею группа подходит с волнением, но не без гордости.

Группа «Палац» известна сочетанием фолка с современными музыкальными направлениями и созданием нового стиля в музыке, фолк-модерна, в начале 90-х.

Предыстория группы началась в 1987 году, когда Олег Хоменко вернулся из армии и познакомился с Юрием Выдренком, который и пригласил его в полупрофессиональный коллектив. Группа стала играть хард-роковую программу, параллельно выступая как кавер-бэнд на свадьбах и работая над собственным материалом. Когда было написано достаточно авторских песен, группа переименовали в «Палац» в 1992 году.

Сочетая народные песни с современным звучанием, группа нашла свой, присущий только ей, узнаваемый стиль.

«Нам казалось, что если бы культура Беларуси не уничтожалась советской властью на протяжении XX века, то белорусская музыка была бы именно такой, какую играем мы», — рассказывает Олег Хоменко.

Поздравить «Палац» с 25-летием, а Олега Хоменко с 50-летием можно будет 4 апреля в ресторане «Друзья». Начало в 19.00, билеты стоят от 20 до 30 рублей.