Путина ждет неприятный сюрприз 4 3.04.2017, 11:50

Российские власти проспали тот момент, когда общественное сознание кардинально изменилось.

Валерий Соловей, известный российский историк, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что режим российского главы Путина ждут весьма неприятные сюрпризы, и Путин проспал тот момент, когда в сознании российского народа произошел кардинальный сдвиг, передает replyua.net.

«Социологи никогда не получают правду от респондентов. Более того, отчеты, которые получает администрация президента о ситуации на местах, почти полностью сфальсифицированы. Кремлевская пропаганда больше не выступает компенсаторным фактором. Российские власти проспали тот момент, когда общественное сознание кардинально сдвинулось», - пишет Соловей. По его словам, кремлевскую власть ожидает впереди множество неприятных и неожиданных сюрпризов. «Трансформация массового сознания уже началась, и речь идет о необратимом процессе. Со временем трансформация ускорится. Однако главное – это то, что будет меняться, а оно уже меняется, политическое поведение в стране», - уверен историк.