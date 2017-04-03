Александра Саснович стала первой ракеткой Беларуси 2 3.04.2017, 12:03

Фото: REUTERS Jerry Lai

23-летняя теннисистка потеснила с пьедестала Викторию Азаренко.

В новой версии рейтинга WTA от 3 апреля лидер белорусского тенниса Виктория Азаренко опустилась с 48-й позиции на 317-ю. С понедельника у белоруски "сгорело" 1000 очков за прошлогоднюю победу в Майами, пишет «Прессбол».

Первой ракеткой Беларуси стала Александра Саснович — 111-е место (536 очков), Арина Соболенко занимает 127-ю позицию (456), Ольга Говорцова — 186-ю (277), Вера Лапко — 262-ю (174).

Лидирует в рейтинге по-прежнему немка Ангелика Кербер — 7340, на второй позиции американка Серена Уильямс — 7010, на третьей — чешка Каролина Плишкова — 6020.

Новоиспеченная победительница турнира WTA в Майами, британка Йоханна Конта поднялась на 7-ю строку — 4330.