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Во Франции тысяча человек вышла на акцию против выступления Ле Пен

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  • 3.04.2017, 12:15
Марин Ле Пен
Фото: AFP

Акция протеста прошла в 10 километрах от митинга, организованного пророссийским кандидатом в президенты Франции.

Против митинга в Бордо, на котором 2 апреля должна была выступить кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, вышли около 1 тыс. человек. Об этом сообщает французское издание Le Figaro (перевод – gordonua.com).

Акция протеста прошла примерно в 10 км от митинга, организованного Ле Пен. Противники выступления кандидата в президенты прошли по улицам города в сопровождении полиции.

Издание отмечает, что во время шествия протестующие скандировали: «Ни во власти, ни на улицах, ни в головах: не давайте фашизму оседать!».

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 7 мая пройдет второй тур с участием двух кандидатов с наибольшим количеством голосов.

Ле Пен заявляла, что в случае победы на выборах инициирует выход Франции из Европейского союза и наладит отношения с Россией.


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