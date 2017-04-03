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Двое белорусов выступят в прямых эфирах украинского «Голоса страны»

  • 3.04.2017, 12:37
Егор Шаранков

Анастасия Малашкевич и Егор Шаранков борются за победу в популярном украинском телешоу.

Белорусские исполнители Анастасия Малашкевич и Егор Шаранков выступят в прямых эфирах украинского «Голоса». Следующий этап — четвертьфинал, передает «Еврорадио».

Егор Шаранков засветился в прошлом году: парень был одним из участников дуэта андрогинов The EM, который в прошлом году боролся за поездку на «Евровидение» от Беларуси. Музыкант учится в Университете культуры. На «Голосе» Шаранков работает в команде Сергея Бабкина.

Анастасия Малашкевич трижды штурмовала национальный отбор на «Евровидение», но в этом году решила с этим покончить. Певица сменила белорусскую эстрадную сцену на оперную — теперь она солистка Большого театра оперы и балета Беларуси. На «Голосе» наставницей Анастасии стала Тина Кароль.

А вот третья участница 7-го сезона, Валерия Грибусова из команды Джамалы, завершила участие в конкурсе.

В прошлом году никто из белорусских участников телешоу (Виктория Шейко, Ян Ярош, Юзари, Евгений Клебанов) не дошел до прямых эфиров.


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