Работница барановичского банка: На зимние сапоги копила полгода 1 3.04.2017, 12:56

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Жительница Барановичей, работающая в одном из банков, рассказала о своих доходах и расходах.

- Я выросла в деревне под Ляховичами. Мама и папа держали большое хозяйство: кур и гусей, шесть коров, десяток свиней, огромный огород. Все это кормило нашу семью, а мясо еще приносило и хороший доход. Я помогала родителям, поэтому неудивительно, что я хотела стать ветеринаром и планировала поступить в Ляховичский государственный аграрный колледж.

Но родители «бредили» моим высшим образованием. Мама, которая всю жизнь работала дояркой, не хотела, чтобы и моя жизнь прошла в коровнике. Поэтому родители сделали все, чтобы я поступила в Минск на банковское дело. Наняли мне репетиторов и были готовы платить за обучение. Они почему-то думали, что в банковской сфере люди много зарабатывают.

Я поступила на бюджет, отучилась и получила распределение в один из барановичских банков, - рассказывает женщина intex-press.by.

«Ошибешься на нолик – и миллион улетит на чужую карту»

Моя зарплата – 450 рублей ($225). Не такая уж и большая, но я не могу жаловаться: трудяги на заводах и этого не получают.

В банке я провожу денежные операции, поэтому всегда нужно быть внимательной. Ошибешься на нолик – и миллион улетит на чужую карту. А чтобы эти деньги вернуть, потребуется масса усилий и куча бумаги.

К концу рабочего дня голова идет кругом, а от цифр тошнит. После работы от усталости иногда не могу сложить в магазине цены на продукты. Суммирую на калькуляторе.

Вещи покупаю качественные

Выбирая вещи, предпочитаю качественные. Пусть дороже, зато дольше проношу. Например, брюки и джинсы покупаю только известных брендов. Из-за проблем со здоровьем (часто простываю) ноги, как посоветовала врач, держу в тепле. Поэтому на обуви также стараюсь не экономить, покупаю только кожаную и в магазинах. Кстати, моя последняя дорогая покупка – зимние сапоги за 500 рублей. На них я копила полгода. Белье покупаю только из натуральных материалов. От синтетики моя кожа покрывается пятнами. Скептически отношусь к секонд-хендам: не могу носить одежду, которую кто-то носил до меня.

Продуктами снабжают родители

Мне очень повезло с родителями: всю свою жизнь они думали о моем будущем, помогали деньгами, купили мне квартиру в Барановичах. И я им очень благодарна.

Но в последнее время дела у родителей идут не очень: им пришлось избавиться от свиней, доходы в семье резко упали. Денег я у них больше не беру. Правда, мама с папой снабжают меня продуктами: свининой, курятиной и яйцами. Поэтому в продуктовых магазинах я редкий гость.

Я практически не покупаю молочные продукты: после домашнего молока «покупное» пить не могу, родители всегда дают мне с собой несколько бутылок. Раз в полгода мама и папа привозят мне домашнюю консервацию: банки с огурцами, помидорами, салатами, компотами, а также несколько мешков картошки.

Осенью и летом снабжают меня овощами и фруктами.

Родительские «подгоны» заметно сокращают мои расходы, в магазины я захожу только за крупами, макаронами, приправами и хлебом. Иногда могу побаловать себя выпечкой или шоколадными конфетами.

В деревне было не до красоты

В деревне не очень принято краситься и ухаживать за собой. Да и времени на красоту особо нет: с утра до ночи нужно «пахать». У мамы, например, из декоративной косметики всегда были только тушь и помада.

Маски, тоники для лица, бальзам для волос появились у меня, когда я уехала учиться в Минск. Сейчас в моей косметичке разная косметика: это и белорусские бренды, и более дорогие заграничные продукты. В последнее время я все чаще стала присматриваться к косметике отечественных производителей – она радует своим качеством. В основном покупаю баночки больших объемов и «свежие» по срокам годности, чтобы можно было пользоваться ими долго и не покупать ничего нового.

Маникюр делаю себе сама. Раз в месяц хожу к своему мастеру, который подстригает мне кончики волос и приводит в порядок брови. На это у меня уходит около 10 рублей.

Каждый месяц откладываю деньги

Почти каждые выходные я езжу к родителям. На поездку туда-обратно у меня уходит примерно 3 руб. 50 коп. Так как живу недалеко от работы, бывает, что утром выхожу пораньше, чтобы пройтись пешком. В итоге на транспорт ежемесячно я трачу не больше 50 рублей в месяц – это расходы на городские автобусы и на поездки домой.

Выбираюсь куда-то нечасто. Иногда с подругой ходим в клуб, в кафе. Но это бывает очень редко.

У меня есть правило – каждый месяц откладывать хоть какое-то количество денег. Обычно это по 70–100 рублей. В будущем на эти деньги я планирую съездить в какой-нибудь тур по Европе и обязательно побывать в Париже.