Российскую актрису не впустили в Украину 3.04.2017, 13:01

Елена Воробей вступала в Крыму после аннексии полуострова Россией.

Украинские пограничники не дали въехать в страну российской эстрадной актрисе Елене Воробей, которая направлялась на Украину для участия в спектакле. Это решение власти Украины объяснили тем, что она выступала в Крыму после аннексии полуострова Россией, передает русская служба BBC.

«Госпогранслужба Украины приняла решение запретить ей и еще одному члену творческой группы въезд на территорию Украины на три года», - сообщил представитель погранслужбы Олег Слободян.

Решение связано с тем, что Елена Воробей в нарушение украинского законодательства посещала Крым.

Елена Воробей написала в своем «Инстаграме», что находится в киевском аэропорту и ее не пускают в страну.

22 марта служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну россиянке Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Киеве.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская у себя в «Фейсбуке» уточнила, что такое решение принято на основании полученных службой данных о нарушении Самойловой украинского законодательства.

Гитлянская не написала, о нарушении какого именно закона идет речь. Однако известно, что Самойлова выступала в аннексированном Крыму, не запросив у украинских властей разрешения въехать на полуостров, а свой пост Гитлянская сопроводила фотографией с концерта Самойловой в Керчи.