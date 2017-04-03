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«На мою технику наклеили наклейки «Белсат» и забрали»

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  • 3.04.2017, 13:17
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Александр Любенчук

Оператор Александр Любенчук обжаловал протокол, оставленный на него милиционерами.

Телеоператор «Белсата» Александр Любенчук обжаловал протокол, который милиционеры составили на него за якобы нецензурную брань и рассказал, как проводили обыск в одном из офисов «Белсата» в Минске. Официально процедура называлась «осмотром помещения».

Камера «GoPro», фотоаппарат, видеокамера, микрофон — эту технику вместе с компьютерами милиционеры отобрали у Александра Любенчука во время обыска в пятницу. Телеоператора, который имеет официальную аккредитацию от МИДа Беларуси, милиционеры забрали в отделение милиции для дачи объяснений в качестве свидетеля по административному делу. Как выяснилось, формально причиной для изъятия белсатовской техники стало заявление гражданина Белякова по поводу нарушения авторских прав, связанных с брендом «Белсат».

Александр Любенчук, который официально сотрудничает с польским телевидением TVP сегодня направился в РОВД, чтобы вернуть собственную технику, которую сотрудники милиции отобрали во время осмотра помещения.

«Еще до начала официальной процедуры обзора меня держали в комнате, где не было никакого оборудования. В то же время несколько других милиционеров пошли в другие комнаты, несмотря на мое требование находится всем вместе до прихода понятых.

Что они там делали, я не видел, но когда пришли понятые и началась официальная процедура осмотра помещения, я заметил, что на всей технике, которая находилась в других комнатах, в том числе, и на моей собственной, что была в рюкзаке, появились наклейки с логотипом «Белсат», — говорит Александр Любенчук.

Всю технику забрали в качестве вещественных доказательств.

Собственную технику оператору пока что вернуть не удалось. В РОВД ему сказали, что оперативный сотрудник, который ведет дело «Белсата», отсутствует, так как выехал по рабочим делам.

«Теперь будем ждать, когда позвонит оперуполномоченный ОБЭП Первомайского района Подрез. Если в ближайшие дни не дождусь, буду регистрировать официальную бумагу с копиями документов, которые подтверждают то, что техника моя личная», — рассказал Любенчук.

Очередной оператор ругался и размахивал руками?

После обыска в отношении Александра Любенчука возбудили административное дело за якобы нецензурную брань в адрес сотрудника внутренних дел Гриба.

«После дачи объяснений пришел другой сотрудник РОВД в форме, который не представился и сказал, что на меня складывается административный протокол за правонарушение по 17.1 КоАП РБ. Якобы я ругался, а в его рапорте написано, что я не реагировал на его замечания, — говорит Любенчук. — В жалобе я указал, что при составлении протокола были нарушены процессуальные нормы. Протокол был составлен по надуманной причине, поэтому я прошу прекратить производство по делу».

Теперь за решеткой по обвинению по такой же статье находится телеоператор Александр Борозенко.

В суде он представил видео, которое зафиксировала его камера во время задержания, на котором отчетливо слышно, что Борозенко говорит милиционерам, что он журналист. Однако его все равно арестовали, а в суде свидетель-омоновец заявил, что слышал, как Александр Борозенко ругался. Судья Татьяна Мотыль в своем решении не приняла во внимание доказательства невиновности журналиста.


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