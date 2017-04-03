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Виталий Рымашевский: Мы призвали Европу ввести санкции против причастных к репрессиям в Беларуси

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  • 3.04.2017, 13:25
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Белорусская делегация на конгрессе Европейской народной партии заявила о необходимости санкций против режима Лукашенко.

Об этом Charter97.org заявил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, комментируя итоги прошедшего на Мальте конгресса Европейской народной партии, в котором он принимал участие вместе с лидером Объединенной гражданской партии Анатолием Лебедько и руководителем движения «За свободу» Юрием Губаревичем.

- Каковы важнейшие для Беларуси результаты конгресса Европейской народной партии на Мальте?

- Во-первых, белорусский вопрос вернулся в повестку дня. Можно сказать, что этот конгресс прошел под знаком Беларуси. Мы получили возможность действовать во всех форматах: на политической ассамблее, на пленарном заседании, на закрытом заседании, где присутствовали важнейшие европейские лидеры – Ангела Меркель, Жан-Клод Юнкер и другие.

Остается только сожалеть, что возвращение Беларуси в фокус европейской политики произошло после таких печальных событий, как брутальный разгон властями мирной демонстрации на День Воли.

Ярким жестом европейской солидарности стало единогласное принятие БХД в состав Европейской народной партии, несмотря на то, что этого вопроса не было в изначальной повестке дня и что белорусский режим многократно отказал нам в регистрации.

Во-вторых, было принято специальное заявление Европейской народной партии с требованием немедленно остановить репрессии в Беларуси и освободить всех политзаключенных. В случае, если этого не будет сделано, ЕНП заявляет о возможности возвращения санкций против тех, кто причастен к репрессиям в Беларуси.

В связи с этим также готовится заявление Европарламента по Беларуси. Есть мнение, что в него войдут требования Европейской народной партии, и даже с еще более жесткими в отношении белорусского режима формулировками.

Хочу отметить, что в свое время Евросоюз сделал стратегическую ошибку, когда стал вести кулуарные переговоры с режимом Лукашенко, исключив из них гражданское общество и политическую оппозицию.

Это позволило режиму и его силовикам почувствовать атмосферу вседозволенности и развязать репрессий. Последствия этих репрессий для режима наступают уже сейчас в виде ухудшения его международного положения. Буквально на этих неделях пройдут консультации между различными структурами ЕС, Еврокомиссией и европейскими политиками о принятии стратегии в отношении Беларуси на ближайшие три года. Уже сейчас можно говорить, что после Дня Воли Евросоюз не пойдет на новые шаги по «сближению» с режимом Лукашенко.

- Известные белорусские политики – Станислав Шушкевич, Андрей Санников, Николай Статкевич – призвали Евросоюз вернуть санкции против режима Лукашенко, которые были введены после «выборов» 2010 года. Ставили ли вы и ваши коллеги этот вопрос на конгрессе ЕНП?

- Мы говорили про необходимость введения санкций в первую очередь против тех, кто причастен к репрессиям в Беларуси.

Также мы говорили на конгрессе о необходимости пересмотра стратегии Евросоюза в отношениях с Беларусью. Поддержка ЕС должна быть направлена на гражданское общество, ей не должны пользоваться госчиновники, руководители колхозов, совхозов и так далее. Открытость ЕС должна быть направлена на поддержку гражданского сообщества Беларуси, предпринимателей, активистов, а не представителей власти.

В отношении же тех людей, которые проводят репрессии против белорусов, должны быть приняты самые жесткие меры.


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