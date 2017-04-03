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Синоптики: Во вторник ожидается до +17 градусов

  • 3.04.2017, 13:24
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В Беларуси завтра будет без осадков.

Синоптики прогнозируют 4 апреля переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман.

Ветер будет неустойчивым - 3-8 м/с. Ночная температура воздуха составит 1-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов, по юго-западу - до 17 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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