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Молдова подписала меморандум о сотрудничестве с ЕврАзЭС

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  • 3.04.2017, 13:35
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Правящая в стране коалиция проевропейских партий выступила против подписания меморандума.

Меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) подписали в Кишиневе президент республики Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. Церемония прошла в рамках открывшегося здесь международного Форума «Евразийский экономический союз - Республика Молдова», в котором приняли участие представители коллегии ЕЭК, а также входящих в сообщество стран, сообщает ТАСС.

Меморандум, предусматривает создание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Молдовой. В нем обозначена цель «содействовать развитию всестороннего взаимодействия между государствами - членами ЕАЭС, ЕЭК и республикой для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций, реализации мер, направленных на устранение барьеров, препятствующих развитию торговли и привлечению инвестиций, а также для более тесного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес».

В документе отмечается, что «меморандум не является международным договором и не создает для сторон прав и обязательств, регулируемых международным правом». В связи с этим, глава Молдовы заявил, что меморандум не нуждается в ратификации и не будет направлен на рассмотрение парламента.

Правящее большинство против

Правящая в Молдове коалиция проевропейских партий выступила против подписания меморандума с ЕАЭС. Так, премьер Молдовы Павел Филип, заявил, что «присутствие республики в проекте ЕврАзЭС несовместимо с зоной свободной торговли, созданной между республикой и ЕС». Комментируя подписание меморандума, он отметил, что «без участия правительства Молдавия не сможет быть активным участником этого объединения».

«У главы государства есть легитимность и мандат большинства граждан этой страны, и я никому не позволю встать между мной и народом», - сказал на это президент Молдовы.


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