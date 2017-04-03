Доллар и евро подорожали на торгах в Минске 3.04.2017, 13:48

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На валютных торгах 3 апреля белорусский рубль сдал к американской валюте и евро.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов доллар подорожал на Br0,0056 до Br1,8777 (31 марта - Br1,8721 за $1).

Курс евро повысился на Br0,0016 и составляет Br2,0018 (31 марта - Br2,0002 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0062 до Br3,3396 за 100 российских рублей (31 марта - Br3,3458 за 100 российских рублей).