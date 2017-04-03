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Спецслужбы Литвы раскрыли фамилию российского шпиона

  • 3.04.2017, 13:58
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Сотрудник российской ФСБ активно вербует граждан Литвы, прибывающих в Калининградскую область.

В понедельник литовская разведка раскрыла личность российского шпиона, действующего в районах Литвы, граничащих с Калининградской областью, и призвала население сообщать столкнувшихся с ним Департаменту госбезопасности (ДГБ), сообщает delfi.lt.

Как говорится в обнародованном отчете ДГБ, сотрудник Российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Кулешов активно вербует граждан Литвы, прибывающих в Калининградскую область.

Литовская разведка отмечает, во время знакомства он представляется сотрудником российской пограничной службы, работником местных органов власти, представителем программы Евросоюза или координатором проектов, а за потенциальными мишенями наблюдает во время двухсторонних встреч регионального сотрудничества, конференций, финансируемых на средства ЕС, мероприятий общины литовцев.


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