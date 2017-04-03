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Белорусскую торговлю накрыла волна сокращений

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  • 3.04.2017, 14:05
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Фото: EPA

Безработица в стране продолжает увеличиваться.

По данным Национального статистического комитета, в феврале 2017 года занятость в Беларуси снизилась по сравнению с январем на 0,2 тыс. человек и составила 4367 тыс. человек. Но произошло это после сокращения занятости в январе на 14,1 тыс. человек.

К тому же, в организациях (без учета микрорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в феврале занятость сократилась на 1 431 человека, пишет ej.by.

Зарегистрированная безработица на конец февраля текущего года составила 1% от экономически активного населения, а численность зарегистрированных безработных — 42,8 тыс. человек. На конец января текущего года безработица равнялась 0,9%, то есть безработица выросла.

В феврале возобновились сокращения штатов в сфере финансов и страховании. За месяц там было уволено 567 человек, а принято на работу — 480 человек, то есть занятость снизилась на 87 человек.


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