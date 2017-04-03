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Наследный принц Дубая помог вытащить застрявший в песке грузовик

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  • 3.04.2017, 14:13
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Принц с помощью троса привязал застрявшую фуру к своему Mercedes-Benz.

Наследный принц и сын эмира Дубая Хамдан ибн Мохаммед аль-Мактум помог водителю вытащить застрявший в песке грузовик. На видео обратили внимание арабские СМИ, сообщает aif.ru.

Принц с помощью троса привязал застрявшую фуру к своему Mercedes-Benz.

Несколько раз веревка обрывалась, однако после нескольких неудачных попыток машину вытащили из песка. Не без помощи пикапа и трактора.

Наследный принц и второй сын шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума известен любовью к активному образу жизни и благотворительности. Он ведет инстаграм, насчитывающий более пяти миллионов подписчиков. В соцсетях его часто сравнивают с диснеевским Аладдином.


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