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Витольд Ашурок: В памяти останется, как меня встречали друзья, а не то, как сидел

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  • 3.04.2017, 14:40
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Витольд Ашурок
Фото: svaboda.org

Активист из Березовки Лидского района был осужден на 12 суток ареста за участие в Марше рассерженных белорусов 17 февраля.

Витольд Ашурок отбывал наказание в Лиде и сегодня вышел на свободу, передает «Свабода». По его словам, ничего страшного не произошло, что он отбыл эти 12 суток. Ашуоак пожалел только об одном: что не удалось 25 Марта отметить на свободе вместе со всеми в Минске, куда он собирался поехать.

- Когда получил повестку в суд, то перешел, так сказать, на нелегальное положение, так как хотелось, чтобы меня забрали не раньше 26-го. Но утром 22-го пришлось идти на работу, и тут меня по дороге подобрал начальник милиции Березовки, который ехал на собственном авто.

Ашурок рассказывает, что суд был фиктивный и так могли забрать и осудить любого человека, так как, мол, был такой приказ.

- Безусловно, дело это было шито белыми нитками, и я не имел шансов. Это мне было хорошо понятно; единственное, хотелось отметить надлежаще День Воли, но так уж вышло. На условия содержания я не жалуюсь, да и охранники обращались, как полагается нормальным людям. Разумеется, в камере не было никакой информации, но зато еще раз перечитал своего любимого Короткевича - «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», другие книги.

Ашурок вспоминает, что постоянно ощущал поддержку извне, так как друзья приносили передачи, и каждая из этих передач напоминала, что он не один. По его словам, было время обо всем подумать спокойно, что-то и кого-то вспомнить:

- Во-первых, мне было приятно, что я присоединился к ряду таких людей, как Тарашкевич, Олехнович ... Я часто думал о них, о том, как они пожертвовали своей жизнью и здоровьем ради будущего Беларуси. И это сильно меня поддерживало морально. А во-вторых, я всегда понимал, что с нами Бог, а значит, ничего со мной не случится ...

По словам активиста, ему наиболее запомнится не то, как он сидел в камере, а то, как его встретили друзья, когда он вышел из тюрьмы.

- Я теперь понимаю, что все то тяжелое и плохое сотрется в памяти, а вот эта встреча с моими друзьями, которые пришли, которые радовались моему освобождению - это навсегда останется. Еще должен сказать, что многое передумал о нашей борьбе за Беларусь. Все же мало только саблями махать, надо обдумывать наши шаги на много лет вперед, так как понятно, что нам, нашему поколению, придется делать Беларусь европейской.


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