Фотофакт: Митрополит Кондрусевич — в общей очереди на контроль в аэропорту

Фотофакт: Митрополит Кондрусевич — в общей очереди на контроль в аэропорту12
- 3.04.2017, 14:29
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Глава Римско-католической церкви в Беларуси продемонстрировал настоящую христианскую добродетель.
Руководитель Римско-католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич был замечен в Национальном аэропорту Минск. Что интересно, церковный иерарх стоял в длинной общей очереди на паспортный контроль, передает «Еврорадио».
Фото митрополита Кондрусевича опубликовал в Фейсбуке Александр Улитенок:
«Я, православный, просто восхищаюсь архиепископом Тадеушем Кондрусевичем... Спасибо Вам за долгую молчаливую проповедь! Беззвучная, многим она все же помогла понять еще одну грань вроде совсем простого завета — быть едиными», — написал он.