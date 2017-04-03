Фотофакт: Митрополит Кондрусевич — в общей очереди на контроль в аэропорту 12 3.04.2017, 14:29

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава Римско-католической церкви в Беларуси продемонстрировал настоящую христианскую добродетель.

Руководитель Римско-католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич был замечен в Национальном аэропорту Минск. Что интересно, церковный иерарх стоял в длинной общей очереди на паспортный контроль, передает «Еврорадио».

Фото митрополита Кондрусевича опубликовал в Фейсбуке Александр Улитенок:

«Я, православный, просто восхищаюсь архиепископом Тадеушем Кондрусевичем... Спасибо Вам за долгую молчаливую проповедь! Беззвучная, многим она все же помогла понять еще одну грань вроде совсем простого завета — быть едиными», — написал он.