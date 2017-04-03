Бывший житель Дроздов купил виллу на Сардинии за $25 миллионов 10 3.04.2017, 14:49

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Владимир Груздев

Общая площадь роскошной виллы - 413 метров квадратных.

Бывший губернатор Тульской области Владимир Груздев «решил сделать приятный подарок своей жене Ольге и купил виллу мечты» на Сардинии, пишет итальянская La Stampa (перeвод – nn.by).

Более того, продолжает газета, он даже задумывался о том, чтобы перевести туда всю семью, чтобы воспользоваться введением властями Италии фиксированной ставки налога для иностранцев в € 100 000. «Если Милан попытается использовать Brexit и стать новым финансовым центром, то Рим , Тоскана и Сардиния надеются просто стать местом притяжения для бизнесменов со всего мира», - пишет La Stampa.

Вилла расположена рядом с пляжем Рамазина, одним из самых красивых мест на побережье Коста-Смеральда. В этом месте проживают магнаты, финансисты, политики и звезды. «Груздев, конечно, не мог выбрать второй сорт», - говорится в публикации.

Прежний владелец поместья - 77-летний немец-миллиардер по имени Роберт Тео Клей. Сумма сделки - $ 24,7 млн, общая площадь виллы - 413 кв.м. Двухэтажное здание включает в себя тринадцать комнат, на территории виллы также расположен сад, небольшой парк с восьмиугольным амфитеатром.

В советское время Груздев служил в Службе внешней разведки, однако после развала СССР начал заниматься бизнесом и в 1993 году создал ТК «Седьмой континент». В 2007 году он продал свою долю в сети партнеру Александру Занодворову. Бизнесмен также некогда контролировал крупный пакет акций магазинов «Простор», после проданный Юрию Чижу. Тогда же он получил возможность построиться в Дроздах. Домом до сих пор владеет его мать Нелли.

Политикой Груздев начал заниматься в 2001 году, в 2007 году он был избран в Госдуму, а в 2011 году - назначен губернатором Тульской области. Он покинул этот пост в 2016 г. по собственному желанию. Forbes оценивает его состояние в $ 550 млн.