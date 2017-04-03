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Литовская разведка: Во время учений «Запад»-2017 возможны провокации на границе Польши и Литвы

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  • 3.04.2017, 14:59
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Фото: РИА Новости

Литовские разведслужбы обнаружили в действиях белорусских властей сразу несколько угроз для безопасности своей страны.

Возможные провокации во время российско-белорусских учений «Запад-2017», вербовка Минском литовских военных, а также строительство БелАЭС представляют угрозу национальной безопасности Литвы.

Об этом сообщает delfi.lt со ссылкой на документ с оценкой угроз нацбезопасности, который опубликовали литовские разведслужбы.

Всего в документе перечислено шесть угроз нацбезопасности Литвы. Две из них напрямую касаются Беларуси.

В частности, литовские разведчики считают, что Россия попытается укрепить влияние в Беларуси:

— В связи со значительными рычагами влияния России в Беларуси не исключаются провокации или возможность предумышленных инцидентов на границах с Литвой и Польшей во время военных учений «Запад 2017», которые будут проходит на границе.

Литовские спецслужбы с недоверием относятся к заявлениям белорусского Минобороны о том, что в учениях примут участие 13 тысяч военных:

— Вполне вероятно, что настоящее число участников учений будет значительно больше, а в сценарии будет заложен вооруженный конфликт с НАТО.

Кроме того, в Вильнюсе допускают, что Беларусь будет «продолжать вербовку сотрудников литовских правоохранительных органов и системы обороны».

В разделе, посвященном экономике и энергетике, основной угрозой названо строительство БелАЭС у литовской границы.

Остальные угрозы литовской нацбезопасности, по оценке разведслужб, состоят в активизации российской пропаганды, попытках Москвы разжечь национальное противостояние в Литве и исламском терроризме.


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