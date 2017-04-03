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Белорусские селекционеры вывели красно-фиолетовую картошку

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  • 3.04.2017, 15:09
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У нового сорта цветная не только кожура, но и мякоть.

Необычный картофель вырастили в Институте овощеводства НАН Беларуси – у него не только цветная кожура, но и мякоть в ярких красных, фиолетовых и желтых прожилках, пишет belaruspartisan.org.

Цветной картофель завоевывает все большую популярность в мире. В дорогих ресторанах Европы изыском считается фиолетовое пюре или салат с красным картофелем.

Но увидев такой непривычный продукт впервые, многие испытывают недоверие: клубень, мякоть которого окрашена в ярко-фиолетовый или красный цвет, можно принять за испорченный. Но на самом деле такой картофель даже вкусный. Он не только выглядит куда интересней обычного, но еще и значительно полезней.

«В нем в несколько раз больше антиоксидантов, чем в обычном. Они помогают нашему организму снижать воздействие свободных радикалов. Это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — рассказала заведующая лабораторией РУП «НПЦ НАНБ по картофелеводству и плодоовощеводству» Людмила Козлова.

Здесь создано более ста видов гибридов цветного картофеля. Сейчас ученые изучают их питательную ценность, другие особенности. Селекционеры обещают, что уже через два-три года такой картофель можно будет купить в магазине или посадить на собственном приусадебном участке.

И если фиолетовое картофельное пюре — продукт на любителя, то разноцветные чипсы явно придутся по душе и детям, и взрослым.


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