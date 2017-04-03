Смоленская катастрофа: новые обвинения в адрес российских диспетчеров 2 3.04.2017, 15:47

Фото: RIA News/Олег Минеев

С целью расследовать причины Смоленской катастрофы Польша наладила сотрудничество с ведущими лабораториями четырех стран.

Во время пресс-конференции заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасенек заявил, что в рамках расследования причин Смоленской катастрофы появились новые обвинения в адрес российских диспетчеров, контролировавших полет президентского самолета ТУ-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, передает «Радио Польша».

«Собранные ранее, а также полученные в рамках текущего расследования доказательства позволили выдвинуть новые обвинения диспетчерам, а также третьему лицу, находившемуся в командно-диспетчерском пункте, в умышленных действиях, приведших к авиакатастрофе, в результате которой погибло большое количество людей», - заявил генеральный прокурор Польши.

Кроме того, прокурор отметил, что проведенные до сих пор эксгумации жертв Смоленской катастрофы показали ряд нарушений. Он напомнил, что до сих пор было проведено 17 эксгумаций и вскрытий:

«Были не только случаи замены тел, но также ситуации, когда в гробу погибшего находились фрагменты тел других людей. Генетические исследования, которые мы проводим, должны все упорядочить».

Прокурор Марек Пасенек добавил, что с целью расследовать причины Смоленской катастрофы Польша наладила сотрудничество с ведущими лабораториями четырех стран: Великобритании, Испании, Северной Ирландии и Италии.

Согласно решению Национальной прокуратуры Польши, эксгумации должны будут подвергнуться тела всех жертв Смоленской катастрофы. Часть семей погибших выразила протест против такого решения. Более 200 человек подписало письмо, в котором попросило об уважении к покою умерших. Делом занялся Уполномоченный правительства по правам человека, который заявил, что каждая из семей может подать иск в суд.

По результатам теперешнего расследования, как отметил Марек Пасенек, появится новое заключение следователей, которые хотят создать каталог фрагментов разбившегося самолета и виртуальную карту места катастрофы.