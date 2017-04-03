Линкявичюс: Мы должны адекватно и решительно отреагировать на ситуацию в Беларуси 3.04.2017, 16:03

Линас Линкявичюс

Запад не может закрывать глаза на то, что происходит в стране.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, прибыв сегодня утром на заседание Совета Евросоюза в Люксембурге, среди прочего высказался и о ситуации в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

«Мы должны быть последовательны. Когда мы отменили санкции, это было следствием того, что они освободили политических заключенных. Если бы они вернулись к этому вопросу, если бы снова появились политзаключенные, то, конечно же, мы должны адекватно и решительно отреагировать на ситуацию, применяя давление, но при этом оставляя место для диалога. Так что этот двуединый подход остается очень важным, но мы не можем закрывать глаза на то, что происходит», - заявил глава МИД Литвы.

Накануне Дня Воли Линас Линкявичюс сказал, что Литва внимательно наблюдает за задержаниями, которые происходят в Беларуси, и призывает белорусские власти придерживаться международных обязательств, уважать права человека, придерживаться принципов правового государства, так как от этого будут зависеть отношения Минска с Европейским союзом:

«Надеемся, что мы не вернемся к ситуации, когда в Беларуси были политические заключенные», - сказал литовский министр иностранных дел 21 марта.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.