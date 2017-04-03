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В России с 2015 года закопали 11 тысяч тонн санкционной еды

  • 3.04.2017, 16:20

Указ об уничтожении санкционных продуктов в июле 2015 года подписал Путин.

В России с августа 2015 года уничтожено почти 11 тысяч тонн продуктов, которые пытались ввезти в страну в обход продовольственного эмбарго, введенного в отношении стран Запада.

Как передает «Радио Свобода» со ссылкой на Россельхознадзор, было уничтожено более 10 тысяч тонн овощей, фруктов и другой продукции растительного происхождения и 402 тонны продукции животного происхождения.

В августе 2014 года Москва запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ранее ввели санкции в отношении России за аннексию Крыма и ее роль в вооруженном конфликте на Украине.

Указ об уничтожении санкционных продуктов в июле 2015 года подписал президент России Владимир Путин. Представители общественности и правозащитники выступили с резкой критикой этого решения. Они предлагали отдавать изъятые продукты малообеспеченному населению. В Госдуму было внесено два законопроекта о раздаче конфискованных санкционных продуктов малоимущим. Однако профильные комитеты рекомендовали их отклонить.

К концу 2016 года в России уничтожили почти 9 тысяч тонн еды.

По официальным данным, за чертой бедности живут около 22 миллионов россиян, еще 5 миллионов зарабатывают в месяц не более семи с половиной тысяч рублей.


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