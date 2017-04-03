Лев Марголин: Цены на топливо вырастут минимум на 10% 3.04.2017, 16:35

Взят курс на дальнейшее удорожание бензина и дизельного топлива.

В течение марта бензин подорожал дважды, с 1 апреля цены выросли в третий раз. И все три раза – на одну копейку. В чем суть этого хитрого маневра?

В течение марта бензин на автозаправках Беларуси вырос в цене дважды: 11 марта и 18 марта. И оба раза – на одну копейку, пишет bdg.by.

С 11 марта розничные цены на автомобильное топливо увеличились на одну копейку «в связи с изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов»: стоимость литра АИ-92-К5 выросла до 1,12 рубля; АИ-95-К5 - 1,20 рубля; ДТ-К5 - 1,24 рубля.

18 марта концерн «Белнефтехим» объявил об очередном повышении цен на топливо: цена литра АИ-92-К5 составила 1,13 рубля, АИ-95-К5 – 1,21 рубля, ДТ-К5 – 1,25 рубля.

И в этот раз «Белнефтехим» объясняет произошедшее «изменением конъюнктуры рынка нефти». В концерне заявили, что повышение цен жизненно необходимо для нефтеперерабатывающих заводов Беларуси. Взят курс на дальнейшее удорожание бензина и дизельного топлива, хотя и поэтапно, как заверяют в концерне.

1 апреля цена на автомобильное топливо в Беларуси на АЗС выросла на 1 копейку – в третий раз за год.

До мартовских подорожаний цена на бензин и дизель не менялись с января 2015 года.

«В течение года цены на бензин и дизтопливо вырастут минимум на 10%»

Экономист Лев Марголин полагает, что цены на бензин и дизельное топливо в 2017 году вырастут минимум на 10%. И «конъюнктура рынка» здесь ни при чем: есть желание властей приблизить цены к европейским:

- Я бы не говорил о хитрых маневрах. Я прогнозировал, что в нынешнем году следует ждать подорожания минимум на 10% - а это как минимум, 10 копеек. Вот и будем наблюдать, как в раз пару недель бензин и дизтопливо будут дорожать на копеечку: копеечка к копеечке – и получается сумма. Просто цены поднимают осторожно, особенно на фоне массовых протестов «нетунеядцев» - не стоит подливать масла в огонь.

Что касается конъюнктуры рынка, то за последние полгода мировые цены на нефть заметно выросли. Хотя в наших условиях понятие «конъюнктура рынка» весьма относительное, потому что цены у нас регулируются государством, акцизы тоже устанавливает государство. Государство должно решить: насколько увеличить нагрузку на покупателей. Вопрос можно было урегулировать акцизами, однако, учитывая, что бюджет трещит по швам, решили все-таки нагрузить народ.

С одной стороны, вроде и повод убедительный: нефть подорожала по сравнению с прошлым годом. Но когда нефть дешевела, цены на бензин ведь не падали. Но об этом предпочитают не вспоминать.