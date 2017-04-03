Минское метро перешло на режим повышенной бдительности 3.04.2017, 16:42

В связи со взрывом в петербургском метро, минский метрополитен будет работать в режиме повышенной бдительности.

Об этом tut.by рассказал пресс-секретарь подземки Андрей Кузьмин.

По словам Кузьмина, минский метрополитен функционирует в штатном режиме и дополнительные меры не предпринимались. «Сейчас мы работаем в режиме повышенной бдительности», — сказал он.

Режим повышенной бдительности — комплекс внутренних мероприятий, который не отразится на графике движения поездов и на пассажирах метро, пояснил Кузьмин.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, сегодня в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв на одной из станций, есть пострадавшие.