Стало известно об освобождении еще двух фигурантов дела «Белого легиона» 2 3.04.2017, 17:01

8,997

В списке задержанных остается еще 21 человек.

По информации ПЦ «Весна», из СИЗО КГБ отпущены еще два фигуранта так называемого дела о подготовке «массовых беспорядков».

31 марта из СИЗО КГБ вышли Вячеслав Дукшт, спецназовец из Марьиной Горки, и Илья Грек, заместитель начальника по идеологии Сморгонского пограничного отряда.

Напомним, что 31 марта также был отпущен Сергей Барсток, а 1 апреля - четыре активиста «Молодого фронта» - Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев, Артем Левченко и Владимир Ероменок. В списке задержанных по делу о подготовке «массовых беспорядков» остается 21 человек. Известно, что 10-ти из них уже предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса РБ.