Белорусская родня Евтушенко: Его всегда тянуло в Беларусь 1 3.04.2017, 16:47

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В родную деревню деда на Полесье поэт приезжал четыре раза.

В 2015 году Евгений Евтушенко последний раз был в Беларуси. Он провел встречи не только в Минске, районных городах, но и заехал в родные Хомичи - это маленькая деревня в глубинке гомельского Полесья. В мае, перед Днем Победы, 82-летний Евгений Александрович захотел побывать на родине своего деда по матери Ермолая Евтушенко, пишет kp.by.

Здесь, в Хомичах, он нашел свою дальнюю родственницу - вдову троюродного брата Владимира. 70-летняя Нина Васильевна Евтушенко хорошо помнит ту встречу. Поэта привезли в деревню работники райисполкома, сельчане устроили знаменитому гостю радушный прием. А по пути из Минска он сделал остановку у мемориального комплекса «Озаричи» - на месте бывшего концлагеря.

- Я и не знал, что совсем недалеко от моих Хомичей так зверствовали фашисты, - говорил тогда Евгений Евтушенко.

В Хомичах поэт был четыре раза, вспоминает Нина Васильевна:

- Первый раз приезжал сюда искать родню в начале 80-х вместе с Андреем Макаенком (белорусский драматург. - Ред.), они тут переночевали у нас. Во второй раз, когда приезжал, пробыл целую неделю, объездил всех родичей. В его третий визит к нам не заходил, его встречали в школе, выступали дети. А в последний раз - в 2015 году. Мне из сельсовета позвонили и сказали, что едет родич, попросили приготовить обед в печи. Я наделала дерунов, наварила борща, нарезала сала, поставила на стол соленые огурцы, капусту. Купила еще колбасы, но он ел только домашнюю еду. Самогонку тоже купила, потому что раньше, когда Евгений Александрович приезжал, привозил нам коньяки, ликеры, но пил только нашу самогонку. Только мы ее давно уже не гоним. Но в последний раз самогонку он не пил, а вот сало понравилось, я дала ему кусок в дорогу, он взял с удовольствием. Мы тогда долго сидели, вспоминали всех родственников, он нам рассказывал про свою жизнь.

А на улице Евгений Александрович общался с сельчанами, спрашивал, сколько людей осталось в деревне, и переживал, что Хомичи вымирают. Поэт признавался, что его тянет в Беларусь, а общение с белорусской родней заряжает энергией. Уезжая, оставил книги с автографом для всех сельчан и школьной библиотеки. А жители Хомичей подарили поэту копию чудотворной иконы Юровичской Богоматери.

- Когда по телевизору увидела новость, что Евгений Александрович умер, конечно, заплакала. По чужим людям плачу, а это ж еще и свой человек. Запомнился он мне бодрым, веселым, духом он не падал. К себе приглашал приезжать и нас обещал еще навестить, - добавила Нина Васильевна.

Говорил поэт и о том, что его тянут в Беларусь корни, что ему здесь очень нравится, рассказывал и про своего репрессированного деда Ермолая Наумовича. Отмечал, как для него важно, что дед покаялся перед земляками за то, что поверил большевикам, отверг Бога и жег иконы. Ермолай Наумович воевал на стороне красных, дослужился до высокого чина, а незадолго до ареста приезжал в родную деревню и просил прощения у сельчан за свои грехи - его мучила совесть. В 1937-м его арестовали свои же на глазах внука, а потом расстреляли.

- Даже если бы у меня не было белорусских корней, я всегда уважал этот народ, ту роль, которую он сыграл в Великой Отечественной войне, - говорил Евгений Евтушенко на своей последней встрече в Минске.