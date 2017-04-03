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Белоруская теннисистка стала обладательницей международной награды

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  • 3.04.2017, 17:06
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Арина Соболенко

Арина Соболенко была удостоена премии «за выдающуюся смелость на корте и преданность команде».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко удостоена премии Heart Award, которую организаторы Кубка федерации вручают «за выдающуюся смелость на корте и преданность команде», пишет tut.by.

Как сообщает официальный сайт Кубка федерации, по итогам голосования болельщиков Арина Соболенко завоевала награду среди представительниц сборных Мировой группы, опередив еще трех претенденток — словачку Ребекку Шрамкову, чешку Каролину Плишкову, швейцарку Тимеа Бачински.

Обладательницами аналогичной премии в региональных зонах Кубка федерации, также выбранные путем открытого интернет-голосования, стали британка Хизер Уотсон, казахстанка Галина Воскобоева и канадская теннисистка Бьянка Андресеску.

Вначале десять игроков были отобраны жюри, состоящим из президента Международной федерации тенниса Дэвида Хаггерти и группы бывших игроков и представителей международных средств массовой информации.

— Очень рада, что удалось стать обладательницей Heart Award. Хочу от всего сердца передать слова благодарности оргкомитету конкурса за выдвижение моей кандидатуры. Не хватает слов, чтобы выразить благодарность Белорусской теннисной федерации и всем болельщикам из моей страны, которые проголосовали за меня, ведь именно благодаря каждому из вас я стала победительницей конкурса, — сказала Арина Соболенко.

Все победители получат чек, который они смогут передать выбранному им благотворительному фонду. Награждение состоится во время в предстоящих полуфиналах Кубка Федерации и плей-офф 1-й и 2-й Мировой групп 22−23 апреля.

В предыдущем сезоне обладательницей премии Heart Award стала белорусская теннисистка Александра Саснович, а в 2011 году этой награды удостоилась Виктория Азаренко.

У Арины Соболенко был впечатляющий 2016 год, когда она совершила скачок в мировом рейтинге с 548-й на 159-ю строку. В Кубке Федерации дебютировала в 18-летнем возрасте, сыграв за сборную Беларуси в прошлогоднем матче плей-офф Мировой группы.

А в феврале этого года она помогла национальной команде впервые в истории пробиться в полуфинал Кубка федерации. Тогда в первый день четвертьфинального матча с Голландией Арина встречалась с Кики Бертенс — одной из героинь Кубка Федерации в предыдущих сезонах. В напряженном поединке белоруска заставила сильно понервничать Бертенс, но все же уступила опытной сопернице — 6:3, 6:7 (6:8), 4:6. Однако в следующей встрече Соболенко одолела Михаэллу Крайчек — 7:6 (7:5), 6:4 и принесла белорусской дружине победный балл.

В полуфинале Кубка федерации сборная Беларуси сразится с командой Швейцарии на корте «Чижовка-Арены». Противостояние намечено на 22 и 23 апреля 2017 года.


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