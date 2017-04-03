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Фельштинский: Единственное, что меня смущает – взрыв в метро совпал с пребыванием Путина

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  • 3.04.2017, 17:18
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Юрий Фельштинский
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Историк рассказал о возможных версиях взрыва в петербургском метро.

Если за терактом в метро Санкт-Петербурга стоят спецслужбы РФ, это может быть связано с желанием президента страны Владимира Путина отвлечь внимание от российского вмешательства в выборы в США, отметил в комментарии изданию «ГОРДОН» историк Юрий Фельштинский.

Спецслужбы РФ имеют большой опыт в проведении терактов в политически нужный момент, заявил изданию «ГОРДОН» российско-американский историк Юрий Фельштинский, комментируя взрыв в метро Санкт-Петербурга.

«Безусловно, выводы о теракте пока делать рано, нет точной информации, кроме данных о первых жертвах. Единственное, что меня смущает – взрыв в метро совпал с пребыванием Путина в Санкт-Петербурге. Либо мы должны согласиться, что это действительно случайность, либо такое совпадение не может не наводить на мысль: теракт по каким-то своим соображениям могли подготовить российские спецслужбы. Тем более мы, к сожалению, знаем: у спецслужб РФ большой опыт в проведении терактов в политически нужный момент», – отметил историк.

Он не исключает, что, делая ставку на «совместную борьбу с международным терроризмом», Путин пытается сблизится с президентом США Дональдом Трампом.

«В случае, если (подчеркиваю: если!) появятся какие-то указания, что за этим терактом могут стоять российские спецслужбы, первое, о чем бы я подумал: это может быть связано с желанием Путина отвлечь внимание от российского вмешательства в американские выборы и перевести это внимание на угрозу международного терроризма. Далее, как вариант, сближение России с европейскими лидерами и с президентом Трампом на почве совместной борьбы с международным терроризмом, в том числе в Сирии. Поскольку последнее время Россию (по крайней мере в американских СМИ) резко критикуют за то, что вместо борьбы с исламистскими террористами она атакует повстанцев для поддержания режима Асада», – подчеркнул Фельштинский.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, сегодня в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом», по последним данным погибли 10 человек, еще 22 в больницах.


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