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В Санкт-Петербурге было найдено еще одно взрывное устройство

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  • 3.04.2017, 17:39
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Пострадавший при взрыве в метро Петербурга
Фото: ТАСС

Самодельная бомба была успешно обезврежена.

Национальный Антитеррористический Комитет (НАК) подтвердил информацию, что на «Площади Восстания» в Санкт-Петербурге действительно была найдена и успешно обезврежена самодельная бомба, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что бесхозный предмет не является взрывным устройством.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, сегодня в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом», по последним данным погибли 10 человек, еще 22 в больницах.


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