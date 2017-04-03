«Басовішча» начало конкурсный отбор на фестиваль 3.04.2017, 17:52

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28-й фестиваль белорусской музыки пройдет 14-15 июля на Подляшье в Польше.

От 27 марта до 27 апреля пройдет интернет-отбор групп на участие в фестивале. Правила здесь, форму заявки можно заполнить здесь, передает «Свабода».

В конкурсе могут принять участие исполнители и группы, «основную часть репертуара которых составляют композиции на белорусском языке», у которых выдано не более двух альбомов и средний возраст участников группы не превышает 30 лет.

После подачи заявок жюри отберет 10 групп для участия во втором этапе конкурса - концертном прослушивании «Адборышча», которое пройдет в Минске. Там будут выбраны уже 4 группы, которые примут участие в финальном этапе конкурса на фестивале в Польше, где окончательного победителя определит жюри.

Победитель получит денежное вознаграждение, возможность выступить во второй день фестиваля-2017, место в программе фестиваля-2018 и ротацию песен на «Радыё Рацыя».

В прошлом году на «Басовішчы» победил проект.К Евгения Кучмейны, за победу боролись минские электронщики Intelligency, команда M.G., инструменталисты Тhe Glitchhh и группа Haina, играющая в направлении экспериментального рока. В разные годы на «Басовішчы» побеждали «Кальян», Znich, Deviation, Zet, Partyzone,: B: N :, Sciana, IQ48, Mauzer, Unia, «Глюки» и другие.