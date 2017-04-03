Лукашенко не захотели видеть в США 12 3.04.2017, 18:07

Вместо диктатора на церемонии к столетию вступления США в Первую мировую войну поедет замминистра иностранных дел Беларуси.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко будет представлять Беларусь на памятной церемонии к столетию вступления США в Первую мировую войну.

Об этом БелТА сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

"Комиссия США по проведению памятных мероприятий по случаю столетия Первой мировой войны направила приглашение белорусской стороне принять участие в международной памятной церемонии "Жертвуя во имя свободы и мира", посвященной столетию вступления США в Первую мировую войну. Мероприятие состоится 6 апреля 2017 года в Канзас-Сити, штат Миссури, - проинформировал Дмитрий Мирончик. - Беларусь на церемонии будет представлять заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко".

Ранее сообщалось, что в США собирался ехать сам Лукашенко.