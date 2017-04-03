Белорус Олег Дулуб признан лучшим тренером 23-го тура чемпионата Украины 3.04.2017, 18:15

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Лучшим тренером предыдущего тура был признан другой белорус - Леонид Кучук.

Белорусский наставник «Карпат» Олег Дулуб признан лучшим тренером 23-го тура чемпионата Украины. Такое решение приняло Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги последних матчей первенства.

Дулуб, команда которого в минувшем туре победила «Сталь» (2:0), заработал средний балл 4,8 (максимум — 5), сообщает ua-football.com.

Напомним, что лучшим тренером предыдущего, 22-го тура был признан другой белорус Леонид Кучук — за победу «Стали» над «Александрией» (4:1).