Каспаров: «Неизвестные террористы» удачно вписываются в политическую повестку российского диктатора 4 3.04.2017, 18:24

Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Теракт в метро Санкт-Петербурга выгоден президенту РФ, считает российский политик Гарри Каспаров.

О причинах взрыва в метро в Санкт-Петербурге еще рано говорить, однако теракт играет на руку президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров, передает «Гордон».

«Нельзя не отметить сопутствующие обстоятельства: Путин в Питере; российская власть идет по пути «закручивания гаек»; после недавних массовых арестов российских активистов путинский режим на Западе выглядит очень плохо», – рассказал он.

По мнению политика, благодаря взрыву в метро власти РФ могут получить поддержку стран Запада.

«Естественное сочувствие цивилизованного мира к жертвам теракта может остановить непрерывно раскручивающуюся в США спираль «Кремлингейта» и позволить президенту США Дональду Трампу возобновить разговор о совместной борьбе с Россией против международного исламского терроризма. В очередной раз «неизвестные террористы» очень удачно вписываются в политическую повестку российского диктатора», – подчеркнул Каспаров.

Сегодня около 14.30 по минскому времени между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.

В результате взрыва погибли 10 человек.

По информации «РИА Новости», в вагоне метро сработали самодельные взрывные устройства, которые не имели большой мощности.

В Генпрокуратуре РФ взрыв на станции метро в Санкт-Петербурге назвали терактом.