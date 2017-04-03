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Геннадий Федынич: Государство не возвращает деньги оплатившим налог на «тунеядство»

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  • 3.04.2017, 19:02
Геннадий Федынич

Председатель профсоюза РЭП призвал власти полностью отменить абсурдный декрет.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал «Радыё Рацыя» о том, что будет дальше происходить с декретом о «тунеядца».

- Действие декрета, как известно приостановлено, люди уже не платят налоги за «тунеядство». Как нам стало известно, «депутаты» «палаты представителей» разработали какой-то законопроект по совершенствованию документа и отдали его в администрацию Лукашенко. Эти предложения ранее озвучивались в СМИ, скорее всего, они и останутся.

- Вас не устраивают такие изменения в декрете?

- Безусловно, не устраивают, потому что мы и раньше выступали за то, чтобы декрет был отменен. Такого же нет в других странах, мы - впереди планеты всей. Надо понимать, что декрет приостановили под давлением самих людей, но, если и внесут изменения, то исключить из под действия документа могут еще 10-15 процентов граждан. Но это все равно не то. В документе очень много противоречий! И вопросов пока больше, чем ответов. Я вообще не понимаю, как они «запускали» этот декрет, предварительно не обсудив его с общественными организациями, с народом, с профсоюзами... Но ведь никто с нами советуется? И, если таким образом разрабатывается декрет, то он всегда будет иметь большие погрешности.

- Было заявлено, что некоторым из тех, кто уже заплатил налог на «тунеядство», деньги могут вернуть назад. Каким образом это будет происходить?

- Я еще не знаю ни одного человека, которому бы государство вернуло налоги. Более того, насколько известно, на сегодняшний момент не существует и процедуры возврата этих денег. Власти задекларировали, что в отдельных случаях вернут их, но никто не знает, как это будет происходить на практике. Это же не так просто, что человек пришел в налоговую, и ему выдали наличные деньги либо вернули их на банковскую карточку. Поэтому уверен, что для тех же рядовых работников налоговой инспекции этот декрет также - как кость в горле.

- Но на полную его отмену власти не пойдут?

- Наверное, не пойдут, потому что они уперлись в стенку и обратно отступать ни в коем случае не хотят. Хотя и дальнейшего пути нет. Так и будут стоять. Показали народу вместо обещанного заработка в 500 долларов дубинки - вот и весь разговор.


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