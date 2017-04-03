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Петербуржцы рассказали о чудесном спасении от теракта в метро

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  • 3.04.2017, 19:15

Кто-то не попал в роковой поезд из-за проглоченной банкоматом карточки, кому-то позвонила мама и задержала своим разговором.

Жители Петербурга делятся друг с другом историями своего спасения во время терактов в метро — многие считают, что их уберег счастливый случай. Кто-то не попал в роковой поезд из-за проглоченной банкоматом карточки, кому-то позвонила мама и задержала своим разговором, пишет «Московский комсомолец».

«Это было как в замедленной съемке, - делится в соцсети Максим, который в вышел из поезда на соседней платформе. - Люди явно не успели осознать, что произошло. Двери вагона были покорежены, взрывом их выгнуло, как консервную банку. Пахло гарью. В проеме, сквозь дым, были видны обломки сидений, чья-то одежда, портфель...

На платформе неподвижно лежали несколько человек. Над одним из мужчин склонилась женщина, и все просила его открыть глаза. Пол весь был в следах крови. От дверей вагона полз на четвереньках пожилой мужчина. У колонны лежала девушка, облокотившись на локоть, и в шоке пыталась кому-то дозвониться. Когда она подняла телефон, мы увидели, что рука у нее вся в крови... Остановиться нам не дали, тут же погнали к выходу».

В соцсетях тем временем пользователи делятся случаями счастливого спасения: «Я должна была оказаться в этом поезде, и как раз в центральном вагоне, куда постоянно садилась. Но мне позвонила мама и я задержалась, чтобы с ней поговорить».

«У меня перед носом загорелся красный свет на светофоре. Я спустился в метро на три минуты позже...»

«Я чудом задержался у входа в метро, чтобы допить кофе». «У меня банкомат «заглотил» карточку. Я тогда ругалась, теперь понимаю, что это было спасением».

Марина Мяукина на станции «Сенная площадь» договорилась встретиться с подругой. Только из-за того, что девушка немного задержалась на улице, они не сели во взорванный состав.

- Я опаздывала. Когда ехала по эскалатору, увидела пропущенный вызов от подруги. Времени на часах было 14.32. Минуты через три я была на перроне. Взглядом встретилась с подругой, увидели подходящий состав. Но решили на него не бежать и дождаться следующего.

Поезд скрылся в тоннеле, а секунд через 20 раздался хлопок и повалил едкий дым.

- Запах был ужасный. Люди начали закрывать лицо рукавами одежды. Потом подъехал следующий состав. Но всех попросили покинуть станцию метро. Все побежали в сторону эскалатора, поэтому как эвакуировали людей из взорванного состава, я не знаю.

Девушка говорит, что паники в первые минуты не было.

- Видимо, даже сами работники метрополитена не поняли, что произошло. Потому как, когда мы поднялись на поверхность, станция еще работала на вход. Мужчина, помню, еще высказал свои претензии дежурной в будке у эскалатора. «Что это вы сидите, а у вас там люди задыхаются».

Татьяна Весна стояла у вестибюля метро. Она застала первых эвакуированных из того состава.

«Очень страшно, на куртках у них были остатки плоти. Женщина вышедшая из этого вагона с полностью обгоревшими волосами, сказала что на полу лежат убитые люди».

Под страшными фотографиями с места теракта пользователи оставляют комментарии: «Скорбим с вами, Санкт — Петербург. Черкассы». «Киев с вами, питерцы. Соболезнуем. Простые люди вне политики».


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